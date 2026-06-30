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JPNN.com Jakarta Politik Pemerintah Percepat Cetak 2 Ribu Hektare Sawah di Papua Pegunungan demi Swasembada Pangan

Pemerintah Percepat Cetak 2 Ribu Hektare Sawah di Papua Pegunungan demi Swasembada Pangan

Selasa, 30 Juni 2026 – 11:10 WIB
Pemerintah Percepat Cetak 2 Ribu Hektare Sawah di Papua Pegunungan demi Swasembada Pangan - JPNN.com Jakarta
Suasana panen padi menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan) di lahan persawahan. Foto: ANTARA/HO-Kementan

jakarta.jpnn.com - Kementerian Pertanian mempercepat program cetak sawah seluas 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026.

Tujuannya ialah untuk memperkuat ketahanan pangan di Papua Pegunungan.

Selain itu, pemerintah juga ingin menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

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Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri.

"Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan demikian, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” ujar Amran.

Pengembangan sawah di Papua merupakan langkah nyata pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

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Seluruh tahapan dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan hak ulayat yang berlaku. 

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan pengembangan sawah di Papua Pegunungan merupakan langkah nyata pemerintah dalam membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kementerian Pertanian mempercepat program cetak sawah seluas 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026.
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TAGS   swasembada pangan kementerian pertanian sawah papua pegunungan andi amran sulaiman

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