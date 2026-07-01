Bupati dan Sekda Kuansing Menyerahkan Diri, Langsung Diperiksa KPK

jakarta.jpnn.com - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain juga menyerahkan diri.

Suhardiman Amby dan Zulkarnain langsung dibawa dari Bandara Soekarno-Hatta.

“Dalam prosesnya, Bupati dan Sekda dibawa dari Bandara Soetta ke Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (30/6).

Menurut Budi, Suhardiman Amby dan Zulkarnain tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 21:17 WIB.

Setelah tiba di gedung KPK, Suhardiman Amby dan Zulkarnain langsung diperiksa.

"Saat ini keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," kata Budi.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kuantan Singingi dan Jakarta pada Selasa (30/6).