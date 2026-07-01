Kepercayaan Publik terhadap Polri Tembus 82,4 Persen, Ketum PP GPA: Bukti Reformasi Institusi Berjalan

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang sangat tinggi.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 9-18 April 2026, tingkat kepercayaan terhadap Polri mencapai 82,4 persen.

"Capaian tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4 persen merupakan prestasi yang patut diapresiasi,” kata Aminullah, Rabu (1/7).

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Menurut Aminullah, tingginya tingkat kepercayaan merupakan indikator berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan Polri mulai dirasakan masyarakat luas.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat makin percaya terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Aminullah Siagian.

Dia menambahkan, di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, berbagai transformasi kelembagaan terus dilakukan.

Di antaranya ialah peningkatan profesionalisme personel, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Polri harus terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta hadir memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.