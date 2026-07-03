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JPNN.com Jakarta Politik Sahroni Desak Polri Kejar Dalang Pesan Judi Online di Media Sosial

Sahroni Desak Polri Kejar Dalang Pesan Judi Online di Media Sosial

Jumat, 03 Juli 2026 – 09:00 WIB
Sahroni Desak Polri Kejar Dalang Pesan Judi Online di Media Sosial - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memimpin rapat kerja dengan Ketua KPK dan Kepala BNN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/Antara

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri memberantas pesan berisi iklan judi online di media sosial.

Sahroni meminta Polri mengejar dalang penyebaran pesan spam itu.

Dia meyakini fenomena tersebut bukan hal yang sulit bagi Polri untuk diungkap.

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Menurut Sahroni, spam pesan di media sosial sudah sangat gamblang dan kasatmata. 

Sahroni meyakini Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun bisa menelusuri fenomena itu.

"Saya minta Dittipidsiber Bareskrim Polri memberikan dukungan penuh kepada Kemkomdigi dalam memberantas spam judol," kata Sahroni, Kamis (2/70.

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Menurut dia, hal tersebut akan sangat diawasi dan dikritisi oleh pihaknya.

Sebab, sangat marak kolom komentar media sosial, mulai akun media massa hingga akun instansi pemerintah dipenuhi iklan judol.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri memberantas pesan berisi iklan judi online di media sosial.
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TAGS   judi online sahroni dpr polri

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