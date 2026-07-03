GERAK BUMN Minta Tata Kelola Pelindo Dievaluasi Total

jakarta.jpnn.com - Massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN berdemonstrasi di depan gedung Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (3/7).

Mereka mendesak Danantara Indonesia melakukan evaluasi total tata kelola PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas (SPTP)

"Kami menilai PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas tengah menghadapi krisis kepemimpinan yang serius,” kata Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN M Adnan.

Adnan menjelaskan selama ini berbagai masalah terus bermunculan.

“Mulai lemahnya koordinasi operasional hingga insiden keselamatan kerja yang berulang. Kami minta tata kelola Pelindo dievaluasi total,” kata Adnan.

Adnan menjelaskan BUMN strategis tidak boleh dikelola dengan cara yang mengikis kepercayaan publik.

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Dia menilai pengelolaan aset di sejumlah terminal patut diaudit secara independen.

“Dengan demikian, publik memperoleh kepastian bahwa seluruh keputusan bisnis benar-benar berpijak pada prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, dan kepentingan negara,” kata Adnan.