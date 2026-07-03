JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik GERAK BUMN Minta Tata Kelola Pelindo Dievaluasi Total

GERAK BUMN Minta Tata Kelola Pelindo Dievaluasi Total

Jumat, 03 Juli 2026 – 18:25 WIB
GERAK BUMN Minta Tata Kelola Pelindo Dievaluasi Total - JPNN.com Jakarta
Massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN berdemonstrasi di depan gedung Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (3/7). Foto: GERAK BUMN

jakarta.jpnn.com - Massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN berdemonstrasi di depan gedung Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (3/7).

Mereka mendesak Danantara Indonesia melakukan evaluasi total tata kelola PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas (SPTP) 

"Kami menilai PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas tengah menghadapi krisis kepemimpinan yang serius,” kata Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN M Adnan.

Baca Juga:

Adnan menjelaskan selama ini berbagai masalah terus bermunculan.

“Mulai lemahnya koordinasi operasional hingga insiden keselamatan kerja yang berulang. Kami minta tata kelola Pelindo dievaluasi total,” kata Adnan.

Adnan menjelaskan BUMN strategis tidak boleh dikelola dengan cara yang mengikis kepercayaan publik. 

Baca Juga:

Dia menilai pengelolaan aset di sejumlah terminal patut diaudit secara independen.

“Dengan demikian, publik memperoleh kepastian bahwa seluruh keputusan bisnis benar-benar berpijak pada prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, dan kepentingan negara,” kata Adnan.

Massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN berdemonstrasi di depan gedung Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (3/7).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   bumn pelindo presiden prabowo sptp

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU