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JPNN.com Jakarta Politik PP HIMMAH Apresiasi Menteri Raja Juli Tolak Suap Bupati Kuansing

PP HIMMAH Apresiasi Menteri Raja Juli Tolak Suap Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 – 18:50 WIB
PP HIMMAH Apresiasi Menteri Raja Juli Tolak Suap Bupati Kuansing - JPNN.com Jakarta
PP HIMMAH juga memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing. Foto: PP HIMMAH

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengapresiasi KPK yang melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardileh.

PP HIMMAH juga memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop diduga berisi uang yang ditinggalkan Bupati Kuansing saat beraudiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

"Kami sangat mengapresiasi sikap kesatria Menteri Raja Juli Antoni yang tetap konsisten menolak segala bentuk suap," tegas Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution, Jumat (3/7).

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Razak meminta masyarakat tidak terpancing narasi liar yang menyebutkan keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus tersebut.

"Sudah jelas Bapak Menteri secara terperinci memberikan klarifikasi terbuka atas tuduhan itu," ujar Razak.

Razak menambahkan sikap Raja Juli Antoni membuktikan dirinya berdiri tegak di jalur kebenaran. 

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"Jangan sampai kejujuran dan ketegasan seorang pejabat justru dijadikan bahan tuduhan tanpa bukti. Itu sangat merugikan dan berpotensi meredupkan semangat pejabat lain yang ingin bersih," tambahnya.

Razak juga mengajak seluruh elemen bangsa, mahasiswa, serta pengelola media sosial berhenti menyebarkan dugaan tak berdasar. 

PP HIMMAH juga memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing
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TAGS   raja juli antoni menteri kehutanan pp himmah bupati kuansing

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