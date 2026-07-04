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Pilot Pesawat Ditembak KKB Papua, Jenazah Sudah Dievakuasi TNI

Sabtu, 04 Juli 2026 – 06:00 WIB
Pilot Pesawat Ditembak KKB Papua, Jenazah Sudah Dievakuasi TNI - JPNN.com Jakarta
Pasukan Satgas TNI di bawah kendali Kogabwilhan III melaksanakan evakuasi jenazah pilot pesawat jenis pilatus dengan nomor registrasi PK-RCY milik PT AMA Nicholas F Goselin di Bandara Ipdeheik, Desa Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (3/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Penerangan Koops TNI Habema.

jakarta.jpnn.com - Jenazah pilot pesawat jenis Pilatus Nicholas F Goselin dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Nicholas F Goselin meninggal dunia setelah pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY milik PT AMA ditembak KKB Papua.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Lucky Avianto mengatakan jenazah korban telah dievakuasi Satuan Tugas TNI di bawah kendali Kogabwilhan III.

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Proses evakuasi menggunakan helikopter TNI dan dilaksanakan dengan cepat.

Pasukan Satgas TNI di bawah kendali Kogabwilhan III mengembalikan situasi kondusif serta keamanan sekitar lokasi dan wilayah permukiman masyarakat.

Lucky berterima kasih kepada semua pihak yang membantu evakuasi.

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"Terima kasih kepada ketua adat, tokoh masyarakat, pemuka agama dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses evakuasi jenazah Kapten Nicholas,” kata Lucky, Jumat (3/7).

Lucky menjelaskan jenazah Nicholas F Goselin akan diserahkan kepada pihak keluarga dan AMA.

Jenazah pilot pesawat jenis Pilatus Nicholas F Goselin dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
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TAGS   kkb papua pilot jenazah pesawat

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