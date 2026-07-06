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Qodari Tegaskan Hukum Tidak Pandang Bulu dalam Kasus Korupsi MBG

Senin, 06 Juli 2026 – 09:00 WIB
Qodari Tegaskan Hukum Tidak Pandang Bulu dalam Kasus Korupsi MBG - JPNN.com Jakarta
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari memberikan sambutan saat membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Foto: ANTARA/Prisca Triferna

jakarta.jpnn.com - Kepala Bakom Muhammad Qodari mengatakan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Qodari berkaca dari dugaan keterlibatan prajurit aktir TNI sebagai tersangka.

Selain itu, anggota polisi aktif juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

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"Seperti dikatakan Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu apa pun latar belakangnya," kata Qodari, Sabtu (4/7).

Dia menjelaskan proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka.

"Jadi, bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya nonpolisi,” kata Qodari.

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Menurut Qodari, hukum ditegakkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan ketika tersangka bekerja dalam lingkup BGN.

“Memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN," tuturnya.

Kepala Bakom Muhammad Qodari mengatakan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
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TAGS   mbg qodari bakom korupsi makan bergizi gratis

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