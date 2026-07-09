Siti Zuhro Sebut Tidak Ada Gereget Pembahasan RUU Pemilu

jakarta.jpnn.com - Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro berharap RUU Pemilu segera dibahas.

Menurut Siti Zuhro, RUU itu sangat penting untuk menghasilkan Pemilu 2029 yang berkualitas.

Siti Zuhro mengatakan paying hukum bukan segalanya.

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Namun, dia menyebut paket UU politik, seperti RUU Pemilu, seharusnya sudah mulai digarap sejak 2025.

“Pembahasannya diklimakskan pada tahun 2026," kata Siti Zuhro, Sabtu (3/7).

Dia mengatakan RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada 2026.

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Dengan demikian, pada 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan UU Pemilu yang baru.

UU itu diharapkan bisa menjadi payung hukum terciptanya Pemilu 2029 yang berkualitas.