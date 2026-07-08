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JPNN.com Jakarta Politik Gubernur Bali Bantah Tidak Dukung MBG, Sediakan Lahan 7,1 Hektare untuk SPPG

Gubernur Bali Bantah Tidak Dukung MBG, Sediakan Lahan 7,1 Hektare untuk SPPG

Rabu, 08 Juli 2026 – 09:00 WIB
Gubernur Bali Bantah Tidak Dukung MBG, Sediakan Lahan 7,1 Hektare untuk SPPG - JPNN.com Jakarta
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan sambutan saat pembukaan Bulan Bung Karno 2026 di Denpasar, Bali, Senin (1/6/2026). Foto: Fikri Yusuf/Antara

jakarta.jpnn.com - Gubernur Bali Wayan Koster menepis tuduhan yang menyebut dirinya tidak mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wayan Koster juga membantah anggapan dirinya menghambat MBG melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut dia, Pemprov Bali telah mengambil langkah nyata dalam mendukung berbagai program strategis nasional.

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“Pertama, penyediaan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas SPPG utnuntuku program MBG,” ucap Koster, Sabtu (4/7).

Wayan Koster menegaskan pembangunan SPPG bahkan tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Bali.

Dia menjelaskan pembangunan sudah diajukan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 20 Mei 2025.

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“Saya sangat memahami tatanan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan,” kata Wayan Koster.

Koster mengajak semua komponen masyarakat Bali, termasuk pengguna media sosial, agar mengedepankan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab.

Gubernur Bali Wayan Koster menepis tuduhan yang menyebut dirinya tidak mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
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TAGS   mbg sppg gubernur bali wayan koster

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