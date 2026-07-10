Bambang Soesatyo Sebut Reformasi KUHP Perkuat Akuntabilitas Dunia Usaha

jakarta.jpnn.com - Anggota DPR Bambang Soesatyo buka suara tentang Pasal 45-49 KUHP.

Menurut Bambang Soesatyo, pasal itu adalah kemajuan penting untuk memperkuat akuntabilitas dunia usaha.

Dia menilai pasal itu bisa membongkar kejahatan korporasi yang bersembunyi di balik badan hukum.

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Bambang Soesatyo menjelaskan, dalam KUHP Nasional, korporasi tidak lagi dipandang sekadar wadah kegiatan usaha.

Dia menyebut korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat dari tindak pidana atau membiarkan tindak pidana terjadi dalam ruang lingkup usahanya.

“Langkah ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas dunia usaha yang sehat," kata Bamsoet, Sabtu (4/7).

Bamsoet menilai pasal tersebut memberi harapan bahwa hukum tidak hanya menangkap tangan yang menandatangani, tetapi juga bisa menangkap otak yang mengendalikan.

Menurut dia, hukum yang baik tidak boleh tumpul kepada pengendali gelap, tetapi juga tidak boleh membabi buta kepada pelaku usaha yang sah.