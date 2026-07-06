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JPNN.com Jakarta Politik Dukung Groundbreaking, Komisi III DPRD Maluku Yakin Blok Masela Jadi Penggerak Ekonomi

Dukung Groundbreaking, Komisi III DPRD Maluku Yakin Blok Masela Jadi Penggerak Ekonomi

Senin, 06 Juli 2026 – 21:15 WIB
Dukung Groundbreaking, Komisi III DPRD Maluku Yakin Blok Masela Jadi Penggerak Ekonomi - JPNN.com Jakarta
Anggota Komisi III DPRD Maluku Rovik Akbar Afifudin mendukung groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela pada 16 Juli 2026. Foto: Daniel Leonard/Antara

jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi III DPRD Maluku Rovik Akbar Afifudin mendukung groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela pada 16 Juli 2026. 

Menurut Rovik, pembangunan Blok Masela menjadi bukti komitmen pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

“Ini menunjukkan negara memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk memulai pembangunan Blok Masela,” kata Rovik, Senin (6/7). 

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Menurut Rovik, kesuksesan proyek tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan berbagai kebutuhan agar pelaksanaan proyek bisa berjalan optimal.

“Keputusan ini harus kita jaga bersama sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Kita harus menyiapkan diri dan seluruh hal yang menjadi tanggung jawab daerah dalam menyongsong pembangunan Blok Masela,” ujarnya.

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Rovik optimistis proyek pengembangan lapangan gas di Blok Masela akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku.

Dia memperkirakan manfaat pembangunan mulai dirasakan masyarakat dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Anggota Komisi III DPRD Maluku Rovik Akbar Afifudin mendukung groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela pada 16 Juli 2026. 
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TAGS   blok masela ekonomi maluku DPRD

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