Jangkauan MBG di Papua Diperluas agar Penerima Manfaat Makin Banyak

jakarta.jpnn.com - Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire menyatakan 32.002 penerima manfaat telah menerima layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada semester pertama 2026.

Perinciannya ialah 28.113 peserta didik serta 3.889 kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pelaksanaan program didukung 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Distrik Nabire, Nabire Barat, Teluk Kimi, dan Yaro dengan melibatkan 645 sukarelawan dan tenaga kerja.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire Marsel Asyerem mengatakan evaluasi yang dilakukan selama enam bulan pertama menjadi dasar penyempurnaan program agar jangkauannya makin luas dan kualitas layanan terus meningkat.

Evaluasi tidak hanya melihat berapa banyak makanan yang telah disalurkan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam membangun sumber daya manusia Papua yang sehat sekaligus menggerakkan kemandirian ekonomi daerah.

MBG juga turut memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap dalam operasional 14 SPPG, termasuk 180 orang asli Papua (OAP).

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Dengan penghasilan harian antara Rp 120 ribu hingga Rp 200 ribu, program tersebut mendorong perputaran ekonomi lokal yang diperkirakan mencapai Rp 1,58 miliar hingga Rp 2,63 miliar setiap bulan.

BGN Nabire juga terus mendorong pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sebagai bahan baku utama penyediaan makanan bergizi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha di Kabupaten Nabire seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan program.