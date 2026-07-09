Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU Rugikan Negara Rp 5 Triliun, PP HIMMAH Dukung Penuh

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Muslim Al Washliyah (PP HIMMAH) mendukung langkah Kortas Tipidkor Polri mengusut tuntas kasus megakorupsi dan pencucian uang pasokan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018–2026.

Korupsi dan pencucian uang itu diduga merugikan negara hingga Rp 5 triliun.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan kerugian luar biasa itu juga disinyalir memicu pemadaman total di Pulau Sumatera serta gangguan aliran listrik di berbagai daerah.

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“Langkah Polri sudah sangat tepat. Kami dukung sepenuhnya pengusutan yang sedang dilakukan Tim Bareskrim Polri,” ujar Razak, Kamis (9/7).

Razak menjelaskan PP HIMMAH siap turun langsung ke lapangan.

“Dalam waktu dekat kami gelar aksi besar-besaran ke kantor pusat PT PLN dan Mabes Polri. Ini bentuk dukungan nyata agar kasus ini diusut sampai ke akar-akarnya,” jelasnya.

Menurut Razak, kejahatan ini terencana, tersistematis, dan berlangsung hampir delapan tahun tanpa terungkap.

Oleh karena itu, pihaknya meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh hingga menyeret aktor intelektualnya.