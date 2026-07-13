Janji Perluas MBG, Prabowo Minta Masyarakat Sabar

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan terus memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Prabowo Subianto pun meminta masyarakat yang belum mendapatkan MBG agar bersabar.

"Ada yang belum sampai. Saya minta kesabaran karena itu memang perjuangan kita,” kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

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Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum menerima manfaat program MBG.

"Mungkin baru sampai semua saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan,” kata Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, hal itu terjadi karena wilayah Indonesia sangat luas.

“Negara kita besar sekali. Pasti ada desa-desa yang belum terima,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.