JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Janji Perluas MBG, Prabowo Minta Masyarakat Sabar

Janji Perluas MBG, Prabowo Minta Masyarakat Sabar

Senin, 13 Juli 2026 – 09:00 WIB
Janji Perluas MBG, Prabowo Minta Masyarakat Sabar - JPNN.com Jakarta
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato sambutan dalam peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (10/7/2026). Foto: ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Maria Cicilia Galuh

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan terus memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Prabowo Subianto pun meminta masyarakat yang belum mendapatkan MBG agar bersabar.

"Ada yang belum sampai. Saya minta kesabaran karena itu memang perjuangan kita,” kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum menerima manfaat program MBG.

"Mungkin baru sampai semua saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan,” kata Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, hal itu terjadi karena wilayah Indonesia sangat luas.

Baca Juga:

“Negara kita besar sekali. Pasti ada desa-desa yang belum terima,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan terus memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto mbg makan bergizi gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU