Prabowo Subianto Yakin Pengkhianat Bangsa Akan Kena Karma

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto buka suara tentang pemimpin yang sengaja menganjurkan perusakan dan pembakaran fasilitas umum.

Menurut Prabowo, pemimpin seperti itu adalah pengkhinat bangsa.

Prabowo pu mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan meski memiliki perbedaan pilihan politik dan menghormati hasil demokrasi.

"Semua unsur kita berbeda tidak ada masalah. Berbeda partai tidak ada masalah,” kata Prabowo, Minggu (12/7).

Menurut Prabowo Subianto, selama ini kontestasi berjalan dengan baik.

“Nggak ada masalah. Siapa yang menang monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar. Itu bangsa apa itu?” kata Prabowo.

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Prabowo Subianto juga meyakini aka nada karma bagi pengkhianat.

"Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu," kata Prabowo.