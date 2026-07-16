Panggil Banyak Menteri, Presiden Prabowo Bahas Koperasi Merah Putih

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto membahas Koperasi Desa Merah Putih bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).

Rapat itu diikuti antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri PAN RB Rini Widyantini.

Ada juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota juga dipanggil.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pihaknya melaporkan perkembangan terkait sosialisasi KDKMP di daerah-daerah.

"Kami lebih banyak sosialisasi kepada para kepala desa, perangkat desa,” kata dia.

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Dia menjelaskan pihaknya menggandeng 10 asosiasi desa sehingga mereka memahami kebijakan koperasi desa Merah Putih.

Yandri menyebut sosialisasi akan lebih memberikan informasi terkait manfaat koperasi untuk desa, serta penggunaan dananya.