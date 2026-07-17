Pemerintah Pastikan Beri Pendampingan Anak Sayuti Melik
jakarta.jpnn.com - Pemerintah akan memberikan pendampingan kepada Heru Baskoro, anak tokoh Proklamasi Kemerdekaan RI Sayuti Melik.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pihaknya memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan Heru.
Menurut dia, tim Kemensos sudah menjemput Heru beserta istrinya ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi setelah menerima informasi mengenai kondisi keduanya.
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"Di sana akan diberikan layanan sesuai kebutuhan penerima manfaat, termasuk pendampingan dari dokter dan pendamping sosial," katanya, Rabu (15/7).
Dia mengatakan seluruh pendampingan ditanggung Kemensos sambil menunggu penentuan langkah lanjutan sesuai hasil asesmen.
Gus Ipul menjelaskan penerima manfaat di STPL Bekasi memperoleh layanan residensial dan bisa kembali ke rumah apabila telah dinilai siap.
Namun, masa layanan dapat diperpanjang sesuai hasil penilaian Kemensos.
Gus Ipul juga memastikan biaya pengobatan Heru akan ditanggung pemerintah melalui koordinasi Kemensos dengan BPJS Kesehatan dan pihak terkait lainnya.
Pemerintah akan memberikan pendampingan kepada Heru Baskoro, anak tokoh Proklamasi Kemerdekaan RI Sayuti Melik.
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