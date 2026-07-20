TNI AU Terima 6 Jet Canggih dari Perusahaan Korea

jakarta.jpnn.com - TNI AU mendapatkan tambahan kiriman enam jet latih canggih T-50i dari Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd.

Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd sendiri adalah perusahaan dirgantara dan pertahanan asal Korea Selatan.

Indonesia menjadi pelanggan asing pertama untuk pemesanan jet T-50i buatan KAI.

Pesawat latih bermesin jet itu merupakan varian ekspor dari pesawat latih supersonik buatan Korea Selatan untuk pertama kali.

KAI menandatangani kontrak untuk memasok jet T-50i kepada TNI Angkatan Udara Indonesia pada tahun 2021.

Pengiriman pertama pesawat itu dilakukan pada Februari lalu.

Sebelumnya, KAI telah menandatangani kerja sama untuk mengirimkan 16 pesawat latih T-50 ke Indonesia pada 2011.

Sampai saat ini, Korea Selatan telah mengirimkan 22 pesawat latih buatan dalam negerinya sendiri.