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TNI AU Terima 6 Jet Canggih dari Perusahaan Korea

Senin, 20 Juli 2026 – 09:00 WIB
TNI AU Terima 6 Jet Canggih dari Perusahaan Korea - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi meninjau pesawat T-50i di Korean Aerospace Industries (KAI), Sacheon, Korea Selatan, Senin (29/9/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas TNI AU/am.

jakarta.jpnn.com - TNI AU mendapatkan tambahan kiriman enam jet latih canggih T-50i dari Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd.

Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd sendiri adalah perusahaan dirgantara dan pertahanan asal Korea Selatan.

Indonesia menjadi pelanggan asing pertama untuk pemesanan jet T-50i buatan KAI. 

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Pesawat latih bermesin jet itu merupakan varian ekspor dari pesawat latih supersonik buatan Korea Selatan untuk pertama kali.

KAI menandatangani kontrak untuk memasok jet T-50i kepada TNI Angkatan Udara Indonesia pada tahun 2021. 

Pengiriman pertama pesawat itu dilakukan pada Februari lalu.

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Sebelumnya, KAI telah menandatangani kerja sama untuk mengirimkan 16 pesawat latih T-50 ke Indonesia pada 2011. 

Sampai saat ini, Korea Selatan telah mengirimkan 22 pesawat latih buatan dalam negerinya sendiri.

TNI AU mendapatkan kiriman enam jet latih canggih T-50i tambahan dari Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd.
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TAGS   tni au jet canggih korea selatan perusahaan korea

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