Demi Ketahanan Informasi Nasional, Pemerintah Dorong Budaya Digital Sehat Sejak Dini

jakarta.jpnn.com - Pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan informasi nasional. Salah satu caranya ialah mendorong penguatan budaya digital sehat.

Kecakapan menggunakan teknologi perlu diimbangi kemampuan memeriksa informasi, menjaga etika komunikasi, dan mengendalikan penggunaan gawai.

Dengan demikian, ruang digital tidak berkembang menjadi sumber konflik maupun gangguan bagi generasi muda.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan literasi digital harus menjadi kebutuhan utama keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Menurut dia, transformasi teknologi yang berlangsung cepat memerlukan kesiapan pengguna agar manfaat internet dapat diperoleh tanpa mengabaikan keamanan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial.

“Perkembangan dunia digital merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Melalui penguatan literasi yang konsisten sejak dini dalam upaya membangun budaya digital yang sehat, sebagai bekal peningkatan daya saing generasi penerus bangsa,” kata Lestari.

Menurutnya, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan merupakan salah satu langkah untuk menata interaksi anak dengan teknologi.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk melindungi peserta didik dari adiksi digital, paparan konten negatif, serta gangguan kesehatan fisik dan mental.