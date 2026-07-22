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Mensesneg Pastikan Prabowo Segera Tanda Tangani Keppres Pengangkatan Jampidsus Baru

Rabu, 22 Juli 2026 – 09:00 WIB
Mensesneg Pastikan Prabowo Segera Tanda Tangani Keppres Pengangkatan Jampidsus Baru - JPNN.com Jakarta
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Foto: ANTARA/Fathur Rochman.

jakarta.jpnn.com - Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto segera menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pengangkatan Jampidsus.

"Kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di Tim Penilai Akhir,” kata Prasetyo, Selasa (21/7).

Menurut Prasetyo Hadi, penandatanganan akan dilakukan 1-2 hari setelah pembahasan di Tim Penilai Akhir.

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“Insyaallah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani Keppres pengangkatan pejabat yang baru," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyampaikan usulan nama Jampidsus kepada Presiden pada pekan lalu.

Pengusulan itu dilakukan setelah Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus.

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Selain Jampidsus, Keppres juga memuat usulan pengangkatan sejumlah pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Agung.

Namun, Prasetyo belum bersedia mengungkap nama-nama yang diusulkan sebelum Keppres ditandatangani.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto segera menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pengangkatan Jampidsus.
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TAGS   prabowo subianto presiden prabowo jampidsus mensesneg

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