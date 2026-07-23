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JPNN.com Jakarta Politik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pastikan Keluarganya Tidak Punya Dapur MBG

Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pastikan Keluarganya Tidak Punya Dapur MBG

Kamis, 23 Juli 2026 – 09:00 WIB
Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pastikan Keluarganya Tidak Punya Dapur MBG - JPNN.com Jakarta
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan keterangan pers setelah upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

jakarta.jpnn.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan dirinya dan keluarganya tidak mempunyai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya tidak punya SPPG. tidak ada keluarga saya yang punya dapur," kata Sudaryono, Rabu (22/7).

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan tidak ada konflik kepentingan dirinya dan keluarganya dalam pelaksanaan program MBG. 

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Sudaryono juga tidak menoleransi praktik korupsi, hengki pengki, dan copet-copetan di lingkungan BGN dan MBG.

Sudaryono menjelaskan MBG merupakan program prioritas dengan anggaran yang besar dan cakupannya nasional. 

Menurut dia, MBG harus dijalankan dengan transparan serta akuntabel.

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Selain itu, setiap kebijakannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Yakinlah bahwa saya di detik ini berkomitmen untuk kerja dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya," ujar Sudaryono.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan dirinya dan keluarganya tidak mempunyai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
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TAGS   bgn mbg sudaryono Gerindra

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