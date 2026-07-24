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JPNN.com Jakarta Politik Jadi Gubernur URI, Donny Ermawan Tetap Menjabat Wamenhan

Jadi Gubernur URI, Donny Ermawan Tetap Menjabat Wamenhan

Jumat, 24 Juli 2026 – 09:00 WIB
Jadi Gubernur URI, Donny Ermawan Tetap Menjabat Wamenhan - JPNN.com Jakarta
Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto (kanan) memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jakarta.jpnn.com - Donny Ermawan Taufanto akan memegang dua jabatan penting.

Selain menjadi Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Donny Ermawan Taufanto tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).

"Iya, masih tetap Wamenhan," kata Donny, Rabu (22/7).

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Donny menjelaskan jabatan sebagai Wamenhan masih dipertahankan karena terdapat keterkaitan antara tugas di Kementerian Pertahanan dan URI.

Salah satunya ialah dalam pembentukan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Menurut dia, URI tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik dan pengembangan kemampuan manajerial.

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URI juga menanamkan nilai patriotisme, integritas, serta kecintaan terhadap tanah air kepada para peserta didik.

Dia mengatakan pembinaan tersebut sejalan dengan program-program di lingkungan Kementerian Pertahanan yang selama ini menjalankan sosialisasi bela negara dan penguatan wawasan kebangsaan.

Donny Ermawan Taufanto akan memegang dua jabatan penting. Selain menjadi Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI)
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TAGS   gubernur uri wamenhan donny ermawan kementerian pertahanan

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