Kaesang Maju Caleg di Dapil Puan Maharani, Ganjar Pranowo Yakin Jateng Kandang Banteng

jakarta.jpnn.com - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo bersikap santai setelah Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep akan maju sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2029.

Kaesang berencana maju sebagai caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah.

Dapil itu juga menjadi area bertarung Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

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Ganjar mengatakan semua orang, termasuk Kaesang Pangarep, berhak mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Menurut Ganjar Pranowo, hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dijamin negara.

"Ya, seharusnya masyarakat punya hak, dan negara melindungi hak turut serta dalam pemerintahan. Jadi, siapa pun boleh," kata Ganjar, Minggu (26/7).

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Menurut Ganjar, pencalonan Kaesang bukan merupakan tantangan bagi PDI Perjuangan.

Sebab, selama ini PDIP memiliki basis dukungan kuat di Jawa Tengah.