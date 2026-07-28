Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Siapa Penggantinya?

jakarta.jpnn.com - Gubernur BI Perry Warjiyo memutuskan mundur dari jabatannya di bank sentral.

Sampai saat ini pemerintah belum menunjuk pengganti definitif untuk Perry Warjiyo.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto baru menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo pada Minggu (26/7).

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"Belum. Dalam waktu satu hari ini dia (Presiden Prabowo) langsung mau mengajukan calon definitif, kan belum,” kata Prasetyo, Senin (27/7).

Dia menjelaskan Undang-Undang BI mengatur bahwa kekosongan jabatan itu bisa langsung secara otomatis dijalankan oleh pejabat gubernur sementara.

Prasetyo mengatakan jabatan Gubernur BI untuk sementara akan dijalankan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.

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Hal itu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti," ujar Prasetyo.