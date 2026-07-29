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JPNN.com Jakarta Politik Dipertemukan dengan Hotman oleh Sufmi Dasco Ahmad, Ketua PWI Pusat Cabut Laporan

Dipertemukan dengan Hotman oleh Sufmi Dasco Ahmad, Ketua PWI Pusat Cabut Laporan

Rabu, 29 Juli 2026 – 09:00 WIB
Dipertemukan dengan Hotman oleh Sufmi Dasco Ahmad, Ketua PWI Pusat Cabut Laporan - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pengacara Hotman Paris Hutapea dan Ketum PWI Akhmad Munir di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Foto: ANTARA/Instagram/@sufmi_dasco

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertemukan pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir.

Pertemuan itu bertujuan menjaga persatuan di tengah masalah yang sempat terjadi akibat pernyataan Hotman.

Momen pertemuan itu diunggah Sufmi Dasco di akun Instagram resminya, Selasa (28/7). 

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Dasco, Horman, dan Munir tampak sedang berada dalam satu meja makan di sebuah tempat makan di Jakarta.

Dalam foto itu, mereka berjabat tangan.

"Persatuan Indonesia. Silaturahmi bersama Ketua Umum PWI @munir.akhmad dan @hotmanparisofficial hari ini," tulis keterangan foto yang diunggah di akun Instagram Sufmi.

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Munir mengatakan dirinya bersama Hotman diundang oleh Dasco demi mengedepankan persatuan bangsa, khususnya setelah adanya polemik antara Hotman dengan wartawan.

Dengan begitu, dia pun menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mencabut laporan polisi terhadap Hotman Paris atas polemik yang terjadi beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertemukan pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir.
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TAGS   sufmi dasco ahmad hotman paris pwi pusat polda metro jaya

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