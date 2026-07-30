Kepala BGN Diganti, Qodari Pastikan MBG Tetap Program Prioritas Prabowo

jakarta.jpnn.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Qodari menyebut pergatian kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menyurutkan komitmen utama pemerintah.

Kepala BGN sendiri berganti dari Nani Sudaryati Deyang kepada Sudaryono.

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"Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045," kata Qodari, Selasa (28/7).

Dia mengatakan pemerintah menghormati keputusan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan.

Pemerintah, kata dia, juga menyampaikan apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat tata kelola program MBG selama menjabat.

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"Di bawah kepemimpinan beliau, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi,” kata Qodari.

Di antaranya ialah evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG dan klasifikasi 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas.