AMPP Dukung Polri Tindak Tegas Oknum yang Mencoreng Nama Baik

jakarta.jpnn.com - Aliansi Masyarakat Pecinta Polri (AMPP) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Rabu (29/7).

Mereka mendukung Polri agar tetap konsisten membersihkan institusi dari oknum yang dinilai telah mencoreng nama baik Korps Bhayangkara.

Koordinator aksi Sukri Soleh Sitorus mengatakan masih banyak anggota kepolisian yang bekerja dengan jujur, profesional, dan mengabdi sepenuh hati kepada masyarakat.

"Jangan biarkan buah busuk merusak buah-buah yang lainnya,” kata Sukri.

Sukri menjelaskan pihaknya memberikan dukungan penuh agar Polri tetap bersih.

“Kami mendukung Polri untuk tetap bersih dan tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya," ujar Sukri.

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Sukri meminta penanganan perkara oknum yang mencoreng citra Polri menjadi perhatian serius dan memberikan efek jera bagi personel lainnya.

"Harus diberikan efek jera dan menjadi contoh bagi personel lainnya agar berpikir seribu kali sebelum melakukan pelanggaran," katanya.