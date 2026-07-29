PP HIMMAH Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Blackout

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (29/7).

Koordinator Aksi Sukri Soleh meminta Kejagung mengusut dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan batu bara untuk PLTU yang menyebabkan blackout.

"Kami mendesak Kejaksaan Agung mengusut berbagai persoalan besar lainnya, mulai peristiwa blackout di Pulau Sumatera, pemadaman listrik bergilir di Jawa-Bali, hingga gangguan kelistrikan di Kalimantan," kata Sukri.

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Menurut Sukri, pimpinan PLN harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi.

"Tidak ada yang kebal hukum,” kata Sukri.

Sementara itu, Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution meminta Kejaksaan Agung tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.

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"Panggil, periksa, dan apabila ditemukan alat bukti yang cukup, proses sesuai hukum siapa pun yang terlibat," tegas Razak.

Razak menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.