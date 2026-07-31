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JPNN.com Jakarta Politik Presiden Prabowo Minta Perwira Tinggi TNI Jangan Jadi Jenderal Salon

Presiden Prabowo Minta Perwira Tinggi TNI Jangan Jadi Jenderal Salon

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:00 WIB
Presiden Prabowo Minta Perwira Tinggi TNI Jangan Jadi Jenderal Salon - JPNN.com Jakarta
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto berpidato pada acara akad massal KPR Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Foto: ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto meminta para jenderal TNI selalu siap turun ke lapangan untuk memastikan kebersihan serta keasrian lingkungan.

"Panglima-panglima, jenderal-jenderal jangan jadi jenderal salon, maunya bersih," kata Prabowo, Kamis (30/7).

Menurut Prabowo, para perwira tinggi TNI harus terjun langsung ke lapangan meski menghadapi kondisi yang berat.

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“Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor. Kalau perlu, celananya harus kotor sampai ke dengkul,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian menyelipkan candaan dalam pidatonya.

Dia menyebut para pejabat tetap harus menjaga penampilan saat menghadiri agenda resmi bersama kepala negara.

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"Jangan kalau menghadap Presiden dikotorin sepatunya," katanya.

Prabowo juga meminta jajaran TNI, Polri, serta kepala daerah meluangkan waktu sedikitnya satu jam setiap hari untuk memantau kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.

Presiden Prabowo Subianto meminta para jenderal TNI selalu siap turun ke lapangan untuk memastikan kebersihan serta keasrian lingkungan.
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto jenderal tni

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