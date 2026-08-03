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JPNN.com Jakarta Politik Presiden Prabowo Akan Gelar Lomba Kota Paling Bersih, Hadiah Rp 20 Miliar

Presiden Prabowo Akan Gelar Lomba Kota Paling Bersih, Hadiah Rp 20 Miliar

Senin, 03 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Presiden Prabowo Akan Gelar Lomba Kota Paling Bersih, Hadiah Rp 20 Miliar - JPNN.com Jakarta
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato pada Akad Akad Massal 62 ribu unit KPR Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Foto: ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar lomba kota paling bersih di Indonesia.

Prabowo mengatakan pemerintah akan memberikan insentif dalam bentuk anggaran, bukan sekadar penghargaan simbolis.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki motivasi lebih besar untuk menjaga kebersihan wilayahnya.

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"Kita bikin lomba, kota tebersih, kota tebersih 1, 2, 3, 4, 5. Perlu enggak kota terjorok? Yang penting kota terbersih, kita kasih nanti insentif,” kata Prabowo, Kamis (30/7).

Prabowo bahkan akan menyediakan hadiah Rp 20 miliar.

Hadiah itu akan diberikan kepada lima kota terbaik sebagai upaya mendorong pemerintah daerah meningkatkan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

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“Kota terbersih kita kasih kalau bisa Rp 20 miliar, lima kota terbersih Rp 20 miliar. Lima kota di bawahnya Rp 10 miliar dan sebagainya," kata Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, pemberian insentif lebih bermanfaat dibandingkan hanya memberikan piala kepada daerah yang berprestasi.

Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar lomba kota paling bersih di Indonesia.
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto Kota lingkungan

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