Ketum GP Al-Washliyah Dukung Kapolri Nyalakan Semangat Hoegeng di Internal Polri

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GP Al-Washliyah) Aminullah Siagian mendukung komitmen Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyalakan semangat pengabdian, integritas, dan keteladanan almarhum Hoegeng Iman Santoso di internal Polri.

"Semangat Jenderal Hoegeng tidak boleh hanya menjadi bagian dari sejarah,” kata Aminullah Siagian, Sabtu (1/8).

Aminullah Siagian menjelaskan semangat Hoegeng harus tetap menyala di polri.

“Nilai-nilai kejujuran, keberanian, integritas, kesederhanaan, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat harus terus menjadi obor yang menerangi institusi Polri," ujar Aminullah Siagian.

Menurut Aminullah, figur Jenderal Hoegeng merupakan simbol kepemimpinan yang bersih dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Aminullah Siagian menjelaskan keteladanan itu sangat relevan dengan tantangan Polri saat ini yang dituntut makin profesional, modern, transparan, dan dipercaya masyarakat.

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"Hoegeng telah memberikan teladan bahwa seorang pemimpin kepolisian harus berdiri di atas kepentingan hukum, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nilai itulah yang harus terus diwariskan kepada setiap anggota Polri, dari tingkat Mabes hingga pelosok daerah," katanya.

Aminullah menilai Hoegeng Awards bukan sekadar ajang penghargaan bagi anggota Polri yang berprestasi.