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JPNN.com Jakarta Politik Survei LKPI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo 79,3 Persen

Survei LKPI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo 79,3 Persen

Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Survei LKPI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo 79,3 Persen - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam pertemuan dengan Kadin Pusat dan Daerah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jakarta.jpnn.com - Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada semester pertama 2026 mencapai 79,3 persen berdasarkan survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI).

Menurut LKPI, tingkat kepuasan itu didorong persepsi positif masyarakat terhadap upaya pemerintah di berbagai hal.

Di antaranya memberantas korupsi, memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta menjalankan berbagai program sosial.

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Berdasarkan survei LKPI, sebanyak 13,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden. 

Sementara itu, 7,2 persen tidak memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif LKPI Novriansyah mengatakan mayoritas masyarakat masih menilai arah kebijakan pemerintah memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor strategis.

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"Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama semester I 2026 telah memberikan dampak positif," ujar Novriansyah, Senin (3/8).

LKPI mencatat tingkat kepuasan terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi mencapai 83,2 persen.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada semester pertama 2026 mencapai 79,3 persen berdasarkan survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto survei lkpi

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