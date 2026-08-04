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JPNN.com Jakarta Politik Anggota DPR Firnando Hadityo Ganinduto Yakin Santri Darul Amanah Kendal Jadi Pemimpin Bangsa

Anggota DPR Firnando Hadityo Ganinduto Yakin Santri Darul Amanah Kendal Jadi Pemimpin Bangsa

Selasa, 04 Agustus 2026 – 18:30 WIB
Anggota DPR Firnando Hadityo Ganinduto Yakin Santri Darul Amanah Kendal Jadi Pemimpin Bangsa - JPNN.com Jakarta
Anggota DPR Firnando Hadityo menyambut hangat kedatangan santri Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, di kompleks DPR/MPR, Jakarta. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Anggota DPR Firnando Hadityo menyambut hangat kedatangan santri Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, di kompleks DPR/MPR, Jakarta.

Kedatangan santri Ponpes Darul Amanah Sukorejo menciptakan sejarah tersendiri.

Darul Amanah Sukorejo menjadi ponpes pertama yang mendapatkan kesempatan istimewa untuk meninjau langsung pusat legislatif negara.

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"Pondok Pesantren Darul Amanah adalah pesantren yang besar. Harapan saya, suatu saat nanti ada santri dari Darul Amanah yang bisa duduk menjadi anggota legislatif dan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa," ujar Firnando Hadityo Ganinduto, Selasa (4/8).

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah, K.H. Muhammad Fatwa mengatakan lawatan edukatif ini memiliki makna krusial bagi pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan para santri. 

Menurutnya, pengalaman langsung berinteraksi dengan lembaga tinggi negara akan membuka cakrawala berpikir generasi muda pesantren.

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"Melalui kunjungan ini, santri dapat belajar secara langsung bagaimana para wakil rakyat bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata dia.

Dia berharap kunjungan ini mampu menumbuhkan motivasi dan cita-cita yang tinggi pada diri santri.

Anggota DPR Firnando Hadityo menyambut hangat kedatangan santri Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, di kompleks DPR/MPR, Jakarta.
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TAGS   anggota dpr Firnando Hadityo Ganinduto santri pondok pesantren

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