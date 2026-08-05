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JPNN.com Jakarta Politik Habiburokhman Bantah Prabowo Terbitkan Surat Presiden Ganti Kapolri

Habiburokhman Bantah Prabowo Terbitkan Surat Presiden Ganti Kapolri

Rabu, 05 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Habiburokhman Bantah Prabowo Terbitkan Surat Presiden Ganti Kapolri - JPNN.com Jakarta
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jakarta.jpnn.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menepis kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” kata Habiburokhman, Selasa (4/8).

Habiburokhman mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas.

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Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga mengatakan tidak ada surpres ihwal penggantian Kapolri. 

Sahrono juga mengaku tidak mengetahui wujud surpres tersebut.

“Kami tidak ada, sama sekali belum ada,” ucap Sahroni.

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Sahroni mengatakan Jenderal Sigit memiliki kinerja baik sebagai Kapolri selama lima tahun terakhir. 

“Dia bekerja luar biasa. Walaupun ada kurangnya, wajar,” kata Sahroni.

Habiburokhman menepis kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo
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TAGS   presiden prabowo habiburokhman dpr kapolri

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