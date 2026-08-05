Habiburokhman Bantah Prabowo Terbitkan Surat Presiden Ganti Kapolri

jakarta.jpnn.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menepis kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” kata Habiburokhman, Selasa (4/8).

Habiburokhman mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga mengatakan tidak ada surpres ihwal penggantian Kapolri.

Sahrono juga mengaku tidak mengetahui wujud surpres tersebut.

“Kami tidak ada, sama sekali belum ada,” ucap Sahroni.

Sahroni mengatakan Jenderal Sigit memiliki kinerja baik sebagai Kapolri selama lima tahun terakhir.

“Dia bekerja luar biasa. Walaupun ada kurangnya, wajar,” kata Sahroni.