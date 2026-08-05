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JPNN.com Jakarta Politik PP HIMMAH Dukung Kortas Tipidkor Polri Hadapi Gugatan Praperadilan Febrie Adriansyah

PP HIMMAH Dukung Kortas Tipidkor Polri Hadapi Gugatan Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 05 Agustus 2026 – 14:05 WIB
PP HIMMAH Dukung Kortas Tipidkor Polri Hadapi Gugatan Praperadilan Febrie Adriansyah - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution. Foto: PP HIMMAH

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mendukung Kortas Tipidkor Polri menghadapi gugatan pra-peradilan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan setiap langkah penegak hukum yang berlandaskan hukum dan bukti harus didukung masyarakat. 

Dia menilai gugatan praperadilan yang diajukan pihak Febrie adalah hak prosedural yang dijamin undang-undang.

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Namun, Razak menilai hal itu tidak boleh mengaburkan substansi kasus yang sedang diusut.

"Kami apresiasi keterbukaan Kortas Tipidkor Polri yang menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut,” kata Razak, Rabu (5/8).

Razak mengatakan sikap itu menunjukkan proses hukum berjalan transparan dan taat asas. 

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“Jika penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur dan bukti sah, gugatan apa pun tidak akan mengubah fakta hukum yang terungkap," ujar Abdul Razak.

Dia menilai praperadilan bukan arena untuk mengulur waktu atau melemahkan penegakan hukum. 

PP HIMMAH mendukung Kortas Tipidkor Polri menghadapi gugatan pra-peradilan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
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TAGS   polri febrie adriansyah jampidsus pp himmah

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