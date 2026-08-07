Bima Arya Tegaskan Koperasi Desa Merah Putih Tidak Menutup Minimarket

jakarta.jpnn.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah membangun ekosistem Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).

Bima Arya mengimbau kepala daerah berkolaborasi dengan semua pemangku kebijakan.

"Kami meminta para kepala daerah merangkul semua kepala desa,” kata Bima Arya, Kamis (6/8).

Bima Arya menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis dalam menghubungkan seluruh rantai pasok.

Dia pun meminta kepala daerah membangun komunikasi yang erat dengan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal.

Bima Arya juga meluruskan berbagai persepsi yang berkembang mengenai KDKMP.

Dia menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukanlah minimarket maupun toko ritel yang akan menggantikan usaha masyarakat.