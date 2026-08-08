Ketum GP Al Washliyah Dukung Polri Bongkar Dalang dan Pemesan Konten Hoaks Agustus

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah) Aminullah Siagian mendukung langkah tegas Polri mengungkap jaringan pembuat, dalang, dan pihak yang diduga memesan konten hoaks bertajuk Agustus.

Aminullah menilai konten itu berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Menurut Aminullah, keberhasilan aparat mengungkap dan menangkap para pelaku merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan ruang digital.

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Dia menyebut langkah Polri merupakan usaha melindungi masyarakat dari upaya penyebaran informasi palsu yang bisa mengganggu stabilitas nasional.

Aminullah menegaskan penegakan hukum harus terus dilanjutkan hingga mampu mengungkap siapa aktor intelektual dan pihak yang berada di balik pendanaan maupun pemesanan konten tersebut.

"Kami berdiri bersama Polri dan memberikan dukungan moral sepenuhnya kepada jajaran kepolisian untuk mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya,” kata Aminullah, Sabtu (8/8).

Aminullah mengatakan penangkapan para pembuat konten di lapangan adalah langkah yang sangat baik. “Kini fokus berikutnya ialah membongkar siapa dalang utama dan siapa pihak yang memesan serta mendanai penyebaran konten hoaks tersebut secara transparan, profesional, dan berdasarkan fakta hukum," ujar Aminullah.

Aminullah juga mendorong penyidik bekerja sama dengan lembaga terkait, termasuk PPATK, apabila ada indikasi adanya aliran dana yang digunakan untuk membiayai produksi maupun penyebaran konten hoaks.