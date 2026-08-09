Zulkifli Hasan: Koperasi Desa Merah Putih Simpul Distribusi Program Pemerintah di Papua

jakarta.jpnn.com - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Papua.

KDMP juga diharapkan memperkokoh ketahanan pangan nasional melalui integrasi berbagai layanan pemerintah dalam satu kelembagaan yang mudah diakses masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi akan menjadi simpul pelayanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai program strategis pemerintah.

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"Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi menjadi simpul distribusi berbagai program pemerintah, mulai bantuan sosial, pupuk bersubsidi, hingga penyerapan hasil pertanian dan perikanan," kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli Hasan, penguatan fungsi koperasi merupakan strategi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Masyarakat Papua diharapkan memperoleh akses yang lebih cepat, mudah, dan merata terhadap program-program pembangunan nasional.

KDMP juga akan berfungsi sebagai pengelola sarana produksi pertanian. Pemerintah menetapkan penyaluran alat dan mesin pertanian tidak lagi dilakukan melalui kelompok tani, tetapi ditempatkan di koperasi agar bisa dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran operasional, pemerintah juga menyiapkan bantuan sarana transportasi berupa satu unit truk bagi setiap Koperasi Desa Merah Putih. Fasilitas tersebut akan mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok, hasil produksi pertanian dan perikanan, serta berbagai layanan pemerintah hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Papua.