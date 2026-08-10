Kalahkan Bahlil Lahadalia, Teddy Indra Wijaya Posisi 2 Versi Survei IPO

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan penilaian positif dari masyarakat dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO).

Teddy Indra Wijaya menduduki posisi kedua dalam penilaian positif publik terhadap kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

Pria berpangkat Letnan Kolonel itu mendapatkan angka 33,5 persen.

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Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan penilaian publik terhadap kinerja pejabat kabinet berkaitan dengan tingkat popularitas masing-masing figur.

"Persepsi publik terhadap menteri yang dianggap bekerja dengan baik, ini linier dengan popularitas,” kata Dedi, Sabtu (8/8).

Dedi menjelaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi teratas.

“Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketiga," kata Dedi.

Dalam survei IPO, Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi pertama dengan penilaian positif 42,8 persen.