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JPNN.com Jakarta Politik Kalahkan Bahlil Lahadalia, Teddy Indra Wijaya Posisi 2 Versi Survei IPO

Kalahkan Bahlil Lahadalia, Teddy Indra Wijaya Posisi 2 Versi Survei IPO

Senin, 10 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Kalahkan Bahlil Lahadalia, Teddy Indra Wijaya Posisi 2 Versi Survei IPO - JPNN.com Jakarta
Arsip - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan resmi usai meninjau kesiapan gedung rintisan pada program Sekolah Rakyat di Kawasan Sekolah Penerbangan Curug, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu (8/8/2026). Foto: ANTARA/Azmi Samsul M

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan penilaian positif dari masyarakat dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO).

Teddy Indra Wijaya menduduki posisi kedua dalam penilaian positif publik terhadap kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

Pria berpangkat Letnan Kolonel itu mendapatkan angka 33,5 persen.

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Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan penilaian publik terhadap kinerja pejabat kabinet berkaitan dengan tingkat popularitas masing-masing figur.

"Persepsi publik terhadap menteri yang dianggap bekerja dengan baik, ini linier dengan popularitas,” kata Dedi, Sabtu (8/8).

Dedi menjelaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi teratas.

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“Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketiga," kata Dedi.

Dalam survei IPO, Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi pertama dengan penilaian positif 42,8 persen.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan penilaian positif dari masyarakat dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO).
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TAGS   teddy indra wijaya bahlil lahadalia purbaya yudhi sadewa survei

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