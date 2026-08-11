Presiden Prabowo Bilang Kinerja Pemerintah Oke, Gerindra: Bukan Klaim Sepihak

jakarta.jpnn.com - Klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kinerja pemerintahannya oke mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai pernyataan Prabowo bukan klaim sepihak.

Sugiat Santoso mengatakan Prabowo menyampaikan klaim itu berdasarkan refleksi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintahan.

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Menurut Sugiat Santoso, klaim Prabowo juga sejalan dengan survei Indonesia Political Opinion (IPO) per 8 Agustus 2026.

Dalam survei itu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai 63 persen.

"Keberhasilan menjalankan program-program lintas sektor dalam dua tahun terakhir adalah buah dari stabilitas politik dan soliditas tim kabinet," kata Sugiat, Minggu (9/8).

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Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menilai salah satu indikator yang menunjukkan kinerja pemerintah oke adalah kemampuan menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak perekonomian global.

Menurut dia, ketika sejumlah negara menghadapi tekanan ekonomi dan menaikkan harga energi, pemerintah Indonesia memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi.