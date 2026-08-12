Garap Gen Z, Golkar Ubah Pendekatan Hadapi Pemilu 2029

jakarta.jpnn.com - Partai Golkar terus berusaha menggarap segmen generasi milenial dan gen Z menjelang Pemilu 2029.

Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga DPP Partai Golkar Said Aldi Al Idrus mengatakan pola kaderisasi politik perlu beradaptasi dengan perkembangan digital.

“Tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang terlalu formal dan kaku,” kata Said Aldi Al Idrus, Minggu (9/8).

Menurut Said Aldi Al Idrus, pendekatan harus lebih fleksibel.

“Harus lebih komunikatif serta berbasis engagement," kata Said Aldi.

Menurut Said, perkembangan teknologi digital telah memengaruhi pola komunikasi dan interaksi generasi muda terhadap politik maupun organisasi.

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Dia mengatakan generasi muda saat ini cenderung tertarik pada organisasi berbasis hobi, profesi, komunitas, dan kegiatan sosial.

Dengan demikian, pola rekrutmen kader politik juga perlu menyesuaikan perubahan tersebut.