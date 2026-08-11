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Ketum GP Al-Washliyah Apresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo Raih 3 Rekor MURI

Selasa, 11 Agustus 2026 – 23:35 WIB
Ketum GP Al-Washliyah Apresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo Raih 3 Rekor MURI - JPNN.com Jakarta
Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Foto: Antara/HO/Polri

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GP Al-Washliyah) Aminullah Siagian mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil meraih tiga rekor MURI melalui penyelenggaraan E-Sports Kapolri Cup 2026.

Tiga rekor MURI itu ialah Defile Cosplay Peserta Generasi Z Terbanyak dengan 117 peserta, Kompetisi Keamanan Siber Peserta Generasi Z Terbanyak dengan 734 peserta, serta Pengukuhan Duta Kamtibmas Siber kepada Peserta Generasi Z Terbanyak yang mencapai 27.686 peserta.

Menurut Aminullah, pencapaian tersebut bukan sekadar menjadi prestasi institusional Polri.

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Aminullah menjelaskan raihan itu  menunjukkan terobosan dalam membangun pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang lebih dekat dengan karakter serta dunia generasi muda.

“Ini merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi karena tidak hanya berbicara tentang rekor, tetapi juga menunjukkan bagaimana Polri mampu membangun ruang partisipasi bagi generasi muda,” kata Aminullah, Selasa (11/8).

Aminullah menilai keterlibatan puluhan ribu generasi muda dalam kegiatan tersebut menjadi indikator bahwa pendekatan Polri dalam membangun kesadaran kamtibmas mulai berkembang mengikuti perubahan zaman.

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Menurutnya, generasi muda saat ini merupakan kelompok yang sangat aktif di ruang digital sehingga perlu dilibatkan secara positif sebagai bagian dari solusi menghadapi berbagai ancaman keamanan di dunia maya.

“Yang paling penting dari capaian ini ialah bagaimana generasi muda tidak hanya diposisikan sebagai objek, tetapi juga dilibatkan sebagai bagian dari kekuatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di ruang digital. Ini langkah yang sangat positif,” ujarnya.

Aminullah Siagian mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil meraih tiga rekor MURI melalui penyelenggaraan E-Sports Kapolri Cup 2026.
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TAGS   kapolri listyo sigit prabowo rekor muri aminullah siagian

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