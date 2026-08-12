PP HIMMAH Kecam Keras Challenge Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras, Minta Polisi Tangkap Penista Agama

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengecam keras aksi challenge hafalan Al-Qur'an berhadiah minuman keras (miras) yang dilakukan di booth sponsor Newport pada festival musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menilai tindakan tersebut telah mencederai kesucian Al-Qur'an dan melukai perasaan umat Islam.

"Tindakan tersebut jelas telah menodai kesucian ayat-ayat Al-Qur'an dan merupakan bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai agama Islam yang tidak dapat ditoleransi," tegas Abdul Razak Nasution di Jakarta, Rabu (12/8).

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Razak menjelaskan, dalam ajaran Islam, minuman keras atau khamar merupakan sesuatu yang diharamkan untuk diproduksi, diperjualbelikan, maupun dikonsumsi.

Sementara itu, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisi firman Allah SWT dan memiliki kedudukan yang sangat mulia bagi umat Islam.

"Menjadikan hafalan surah Al-Qur'an sebagai bagian dari permainan yang berhadiah minuman keras merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, norma budaya, moral, etika, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia," ujarnya.

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Menurut Razak, peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai sekadar candaan atau kesalahan yang cukup diselesaikan dengan permintaan maaf.

Dia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat.