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Terima Undangan Sidang Tahunan DPR, Jokowi Akan Datang

Kamis, 13 Agustus 2026 – 10:15 WIB
Terima Undangan Sidang Tahunan DPR, Jokowi Akan Datang - JPNN.com Jakarta
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah (kanan) menyerahkan undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 kepada presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (kiri) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/8/2026). Foto: ANTARA/HO-MPR RI/pri.

jakarta.jpnn.com - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan undangan dari MPR untuk menghadiri sidang tahunan 2026.

Undangan diberikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah di rumah Jokowi di Solo, Rabu (12/8).

“Saya selaku Plt Sekretaris Jenderal MPR mendapat amanat dari pimpinan MPR untuk menyampaikan undangan kepada presiden ketujuh Jokowi untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD,” kata Siti.

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Menurut dia,Jokowi menyatakan kesediaannya menghadiri sidang, Jumat (14/8).

“Beliau (Jokowi) menyampaikan insyaallah menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD,” ujarnya.

Dia menjelaskan undangan untuk menghadiri sidang tahunan dan sidang bersama ini disampaikan sebagai bagian dari agenda penyampaian undangan kepada presiden dan wakil presiden terdahulu.

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“Kami juga menyampaikan undangan secara resmi kepada semua presiden dan wakil presiden terdahulu untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD ini,” imbuhnya.

Menurut Siti, agenda utama Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI meliputi pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan undangan dari MPR untuk menghadiri sidang tahunan 2026.
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TAGS   jokowi sidang tahunan presiden dpr

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