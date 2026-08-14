Puan Maharani Santai Dapil Sama dengan Kaesang Pangarep di Pemilu 2029

jakarta.jpnn.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak mempermasalahkan rencana Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju Pemilu 2029.

Kaesang sudah berencana maju di dapil yang sama dengan Puan Maharani.

Puan mengatakan pencalonan nama tokoh pada dapil tertentu dalam pemilu merupakan hak setiap partai politik (parpol).

"Itu hak setiap parpol untuk mengajukan setiap nama di semua dapil," kata Puan, Rabu (12/8).

Respons Puan senada dengan tanggapan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan bahwa semua orang, termasuk Kaesang Pangarep, berhak mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.

"Ya, seharusnya masyarakat punya hak, dan negara melindungi hak turut serta dalam pemerintahan, jadi siapa pun boleh," kata Ganjar, Minggu (26/7).

Diketahui, Kaesang Pangarep mengumumkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah pada Pemilu 2029.