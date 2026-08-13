Presiden Prabowo Puji Kapolri Bangun Ribuan Jembatan dan Air Bersih, PP HIMMAH: Murni Prestasi dan Pengabdian Tulus

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution mengatakan apresiasi tinggi Presiden Prabowo Subianto terhadap Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah bukti nyata kinerja tulus dan prestasi yang dibangun dari bawah untuk rakyat.

Menurut Abdul Razak, kinerja Polri di bawah Listyo Sigit bukan hal kebetulan semata .

Abdul Razak menilai pujian Prabowo dinilai mencerminkan kepercayaan publik dan pimpinan negara atas langkah Polri yang turun langsung membangun di wilayah terpencil demi keadilan dan pemerataan manfaat .

"Kami melihat ini bukan sekadar pujian biasa. Kapolri dan jajaran tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi meluaskan peran hadir menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," ujar Abdul Razak Nasution, Kamis (13/8).

Dia menambahkan bukan kali ini Presiden Prabowo memuji pretasi Jenderal Listyo Sigit.

Dia menyebut Prabowo memuji Kapolri saat HUT Polri di Monas pada 1 Juli 2025

"Setelah itu, pada 2026 acara peresmiaan SPPG Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena Polri aktif berinisiatif membangun ribuan SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Abdul Razak.

"Bahkan Presiden Prabowo menjanjikan Penghargaan Bintang Mahaputra kepada Kapolri," ungkap Razak.