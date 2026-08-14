Sambut HUT RI, GP Alwashliyah Gelar Munajat dan Selawat untuk Pemimpin Bangsa dan Tokoh Nasional

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) menggelar kegiatan spiritual berskala besar untuk menyambut HUT ke-81 RI.

Acara bertajuk Gerakan Pemuda Alwashliyah Bershalawat Untuk Negeri: Mengetuk Pintu Langit Munajat Kepada Allah SWT, Untuk Pemimpin Bangsa (Presiden dan Wakil Presiden) Republik Indonesia itu diselenggarakan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Sebanyak 500 peserta mengikuti acara. Tidak hanya pengurus dan kader GPA, tetapi juga organisasi kepemudaan lain mengikuti acara itu.

Agenda utama acara ialah memanjatkan doa khusus agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberikan kekuatan, kesehatan, petunjuk, serta kearifan dalam memimpin seluruh rakyat Indonesia.

Momentum sakral itu juga dimanfaatkan untuk mendoakan jajaran tokoh nasional dan jajaran keamanan negara.

Doa khusus diberikan kepada beberapa tokoh, seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menkopolhukam Djamari Chaniago.

Ketua Umum PP GPA Aminullah Siagian menegaskan pentingnya posisi pemuda dalam fase krusial bangsa saat ini.

"Pemuda memiliki tanggung jawab besar. Tidak hanya sebagai penerus, tetapi sebagai pengawal roda pemerintahan,” kata Aminullah.