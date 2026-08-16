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JPNN.com Jakarta Politik Pemerintah Jaga Stabilitas Papua, Warga Dijamin Aman Rayakan HUT RI

Pemerintah Jaga Stabilitas Papua, Warga Dijamin Aman Rayakan HUT RI

Minggu, 16 Agustus 2026 – 07:40 WIB
Pemerintah Jaga Stabilitas Papua, Warga Dijamin Aman Rayakan HUT RI - JPNN.com Jakarta
Anggota Paskibra mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara HUT RI. Foto: Hafidz Mubarak/Antara

jakarta.jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah pusat memiliki komitmen kuat untuk menjaga keamanan masyarakat Papua. 

“Sekali lagi pada kesempatan ini saya katakan, kami bersungguh-sungguh untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua,” ujar Djamari Chaniago.

Menurut Djamari, langkah pengamanan yang dilakukan aparat TNI dan Polri terus diarahkan untuk memberikan rasa tenteram kepada masyarakat.

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Penanganan di lapangan juga dilakukan dengan memperkuat pola pengamanan yang telah berjalan, terutama di wilayah yang memiliki dinamika keamanan cukup tinggi.

“Panglima TNI sudah melakukan langkah-langkah yang tepat supaya tidak bertambah lagi korban,” tegas Djamari Chaniago.

Dia menjelaskan koordinasi antara TNI dan Polri terus diperkuat agar respons terhadap perkembangan situasi keamanan dapat dilakukan secara terukur.

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Pengamanan tidak hanya ditujukan untuk menghadapi potensi gangguan, tetapi juga memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan berbagai kegiatan tanpa rasa khawatir.

“Tidak ada perubahan pola, tetapi ada peningkatan pola-pola yang sekarang sudah berlaku. Itu diberlakukan bersama-sama antara Panglima TNI maupun Kapolri yang berada di sana,” tambah Djamari Chaniago.

Djamari Chaniago mengatakan pemerintah pusat memiliki komitmen kuat untuk menjaga keamanan masyarakat Papua. 
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TAGS   hut ri papua keamanan tni djamari chaniago

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