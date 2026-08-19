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JPNN.com Jakarta Politik Pemerintah Kirim 253 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Pemerintah Kirim 253 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Pemerintah Kirim 253 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT - JPNN.com Jakarta
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melakukan pengecekan bantuan 65 ton logistik yang akan diterbangkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden/pri.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik untuk warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban bencana gempa.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah telah mengirimkan total 253 ton bantuan hingga hari kelima penanganan.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan jajarannya mempercepat pengiriman dan distribusi bantuan.

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Pemerintah sudah memberangkatkan lima pesawat untuk mengangkut bantuan.

Lima pesawat itu diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (19/8) pukul 04.00 WIB.

Sebanyak 65 ton bantuan logistik untuk warga NTT dibawa lima pesawat itu.

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Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, dan perlengkapan kesehatan.

Pemerintah juga mengirimkan berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak.

Pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik untuk warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban bencana gempa.
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TAGS   gempa ntt bantuan korban bencana teddy indra wijaya prabowo subianto

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